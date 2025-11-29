Дженна Ортега вернула баску на красную дорожку

Марраккешский кинофестиваль, который в этом году проходит в 22-й раз, традиционно собирает впечатляющий состав гостей. В жюри — Пон Чжун Хо, Аня Тейлор-Джой, Дженна Ортега, Селин Сон и Джоди Фостер. На открытие Ортега выбрала образ, который оказался одновременно сдержанным и драматичным — и, возможно, слегка провокационным для модной публики.

Актриса «Уэнсдэй» вышла на красную дорожку в комплекте из весенней коллекции Bevza-2026: чёрном боди с глубоким воротником-халтером и длинной архитектурной юбке жёсткой формы. Вместе эти элементы создавали силуэт с эффектом баски.

© Mainstyle

Образ дополнил макияж от визажистки Саскии Райан — дымчатый, чувственный, выполненный с помощью средств Dior Beauty. Длинные волосы Ортеги, окрашенные в оттенок «вишнёвая кола», были уложены лёгкими волнами. Стиль актрисы остаётся неизменно готично-гламурным — его она вместе со стилистом Энрике Мелендесом оттачивает уже больше года. Рваные платья GapStudio, «змеиные» наряды Ashi Studio или гранжевые ботинки на пляже — всё это их фирменный язык моды.

На дорожке вместе с Ортегой появилась и другая представительница жюри — Аня Тейлор-Джой, выбравшая чёрное кутюрное платье Dior с двухъярусной округлой юбкой — элегантный образ, отсылающий к эпохе Dior New Look и оригинальным пеплумам конца 1940-х.