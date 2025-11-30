Секретное оружие из бабушкиного сундука: что умеет дегтярное мыло

Помните тот самый резкий запах из детства? Пока мы переплачиваем за люксовые средства, обычное дегтярное мыло за копейки решает проблемы, о которых дорогая косметика скромно умалчивает.

© ГлагоL

А вы знали, что деготь подсушивает воспаления, регулирует салоотделение и дезинфицирует. Но без фанатизма. Достаточно умываться 2-3 раза в неделю, иначе пересушите кожу. То же касается и волос: после двух недель жирность уменьшается, но сначала волосы будут казаться жесткими, поясняет канал IZHLIFE.

Деготь помогает при обострении псориаза или экземы. А также помогает заживлению ран, особенно, если вы порезались при бритье. Нужно ополаскивать кожу мыльной водой. Трещины на пятках тоже исчезнут после распаривания и обработки пемзой с дегтярной пеной.

А еще, дегтярное мыло круто помогает от запаха пота. Деготь убивает бактерии, из-за которых и появляется этот запах. Действует дольше, чем обычное мыло, но если у вас нежная кожа под мышками, лучше чередовать его с чем-нибудь помягче.