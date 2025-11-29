Зимний акцент: самые модные сумки сезона

фото: freepik.com/senivpetro

Классические или яркие сумки зимой могут компенсируют лаконичность верхней одежды. По словам стилистов, среди форм лидируют сумка-багет, хобо, тоут, ведро, а также пушистые меховые сумки.

В цветовой палитре сохранятся универсальные оттенки: карамельные и коньячные тона коричневого, глубокий виноградный и приглушенный изумруд. Эти цвета создают дорогой ансамбль с базовой верхней одеждой. Актуальными останутся молочно-белый и светло-серый для монохромных образов. Для смелых экспериментов дизайнеры предлагают кислотно-желтый и нежно-розовый. Но такие акценты требуют нейтрального фона в остальном наряде, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Особое внимание уделяется фактурам. В моде снова искусственный мех, благородная замша или кожа с эффектом легкого старения. Анималистичные принты мгновенно превращают сумку в центр образа. И не забудь про детали: толстые цепи, клепки и ремни, которые можно снять.

Как писал «ГлагоL», визуально дорогой и элегантный образ строится не на большом количестве вещей, а на грамотных вложениях в базовые. Экономия на них сразу бросается на глаз и удешевляет даже самый удачный образ.