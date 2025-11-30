Возлюбленная Тимати снялась в комбинезоне на йоге

Девушка Тимати Валентина Иванова снялась на йоге через четыре месяца после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова позировала в черных легинсах и топе. Волосы модель уложила в пучок и отказалась от макияжа.

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Иванова родила музыканту дочь. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Накануне в окружении Тимати заявили, что артист до сих пор не связал себя узами брака со своей возлюбленной Валентиной Ивановой из-за своей финансовой стратегии.

«Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета… Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства», — сообщили инсайдеры.

Они также отметили, что партнерши Тимати всегда были осведомлены о его позиции по вопросу брака.