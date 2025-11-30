Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, без макияжа снялась в мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова снялась в белом мини-платье с глубоким декольте. Актриса отказалась от макияжа и укладки. Съемка прошла в поле.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Несколько недель назад Наталья Рудова опубликовала в личный блог фото, где позировала в черном мини-платье и лаковых ботфортах с узким мысом и на шпильке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы актриса выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.

Ранее Наталья Рудова снялась с матерью в вечерних образах.