Звезда «Уэнсдей», актриса Дженна Ортега появилась на публике в платье с голой спиной. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

23-летняя Дженна Ортега стала гостьей красной дорожки 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Актриса позировала перед фотографами в атласном макси-платье цвета шампанского с вырезом на спине. Артистка добавила к образу пояс с золотым крестом и кольцо. Знаменитость вышла в свет с распущенными волосами и макияжем с блестящими тенями и помадой.

© Газета.Ru

В октябре Дженна Ортега посетила гала-вечер Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса предстала перед камерами в металлическом топе в виде листка без бюстгальтера. Артистка также надела коричневую макси-юбку, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневыми губами.

До этого Дженна Ортега была замечена в Париже во время Недели моды. Актриса посетила показ бренда Dior, который прошел. Для закрытого мероприятия артистка выбрала черный жилет, джинсовую микроюбку и лакированные туфли на каблуках. Звезда сериала «Уэнздей» дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами. Ей сделали небрежную укладку и макияж с нюдовой помадой.