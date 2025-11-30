Певица Дуа Липа снялась в облегающем платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа позировала в сером облегающем топе с глубоким декольте и брюках. Волосы певица распустила и сделала легкий макияж.

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

23 сентября Дуа Липа снялась для рекламы косметики бренда Saint Laurent. Певица предстала перед камерой в черном бюстгальтере и кожаных брюках с черным ремнем. Волосы она распустила и сделала макияж с розовыми румянами. Съемка прошла в историческом интерьере.

Позже Дуа Липа показала фигуру в розовом кожаном боди-корсете с глубоким декольте и сетчатых колготках.

Ранее Дуа Липа в «голом» топе и джинсах снялась в Перу.