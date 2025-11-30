Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в кружевном мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя экс-жена Бондарчука с париком цвета блонд снялась в черном кружевном мини-платье с длинным шлейфом и разрезом на талии. Образ дополнили колготки и туфли с острым мысом.

На прошлой неделе Светлана Бондарчук снялась в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром.

До этого Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини цвета фуксии, которое дополнила розовым платком на бедра, соломенной шляпой, черными солнцезащитными очками и коралловыми тапками. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики.

Ранее Светлану Бондарчук засняли в купальнике на процедуре.