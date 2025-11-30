Секрет Плетневой: что помогает ей выглядеть моложе в 48 лет

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в 48 лет продолжает восхищать поклонников своей безупречной внешностью. Специалисты раскрыли, какой осознанный выбор помогает артистке сохранять молодость.

Секрет молодости 48-летнейтАнны Плетневой оказался не в дорогих процедурах, а в системном подходе к питанию. Как выяснилось, солистка группы «Винтаж» уже много лет сознательно отказалась от сахара и быстрых углеводов. По словам нутрициолога Кристины Пришвиной, именно этот шаг стал для певицы главным оружием в борьбе со старением, поскольку сахар запускает в коже процессы гликации, разрушающие коллагеновые волокна.

Помимо исключения вредных продуктов, Плетнева тщательно следит за сбалансированностью рациона. В ее меню преобладают белки — индейка, рыба, морепродукты, а также сложные углеводы в виде гречки, киноа и бурого риса, пишет lady.mail.ru.

Такой подход позволяет поддерживать дефицит калорий без изнурительных голодовок и сохранять кожу упругой. Дополняют картину свежевыжатые соки, зеленые смузи и достаточное потребление воды, что способствует очищению организма и поддержанию тонуса.