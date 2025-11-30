Нюша похвасталась фигурой в «голом» топе

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в «голом» топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Нюша позировала перед камерой в черном полупрозрачном топе с длинными рукавами, который дополнила ультракороткими шортами, блестящими серьгами и массивным кольцом. Певица была запечатлена с уложенными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

На днях Нюша показала кадры со съемок клипа «Непогода». На одном из фото певица перестала перед камерой в полупрозрачном макси-платье с пайетками и вышивкой, под которое надела телесное боди. Поп-исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

В конце октября Нюша в программе «Статус в Сети» на RU.TV. рассказала, что сходила на свидание после развода.