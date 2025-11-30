«Я в шоке». Глюкозу раскритиковали за фото в расстегнутом бюстгальтере

Певицу Глюкозу (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) осудили за фото в расстегнутом бюстгальтере и поясе для чулок. Об этом сообщает издание Spletnik.

Глюкоза позировала перед камерой в черном латексном бюстгальтере, поясе для чулок и ботфортах на каблуках. Певица добавила к образу длинные перчатки и головной убор с ушами. Исполнительница была запечатлена, повернувшись боком к фотографу.

Некоторые интернет-пользователи не оценили внешний вид знаменитости.

«Народ, вам правда это нравится? Я в шоке», «И это норм? А такая певица была, жаль», «Помогите ей, люди добрые. Она совсем переборщила уже, передоз полный», — писали недовольные поклонники.

Были и те, кто поддержал Глюкозу.

«Ты в шикарной форме», «Почему старшее поколение так корежит? Глюкоза всегда тянулась к такому стилю, но всегда ей мешали, сейчас — это то, чего она хочет, и это круто», — выразили свое мнение фанаты.

В конце октября Глюкоза вышла на сцену в рамках третьего экспериментального мероприятия «Сила Звука». Она предпочла для выступления неоновый комбинезон с корсетом и разрезами на бедрах. Волосы ей собрали в два высоких хвоста и сделали арт-макияж.