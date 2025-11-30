Модель Елена Перминова снялась в платье с разрезом до бедра

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, показала фигуру в платье с экстремальным разрезом. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова вышла на публику в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Модель также добавила к образу массивные кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом с экс-женой Александра Лебедева стояла «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.

На днях Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в шоколадном макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте до пупка. Модель добавила к наряду серьги, золотые кольца, массивные браслеты и туфли. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.

Позже Елена Перминова снялась на пляже в Дубае. Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева предстала перед камерой в черном лифе бикини, разноцветной мини-юбке и повязке на голову. Она позировала с распущенными волосами.

