Актриса Настасья Самбурская показала фигуру в мини-юбке и жакете с декольте. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Настасья Самбурская продемонстрировала свой образ для одного из новогодних выпусков программы «Модный приговор». Актриса предстала перед камерой в красном атласном жакете с декольте и черной вышивкой, мини-юбке, черных колготках и бордовых туфлях на каблуках. Артистка завершила наряд колье и серьгами. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой.

В начале ноября Настасья Самбурская опубликовала фото, где предстала перед камерой в белом топе с кружевом, который сочетала с короткими шортами и длинной накидкой в тон. Актриса также надела кружевной головной убор, бусы, гетры и замшевые высокие казаки. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

До этого Настасья Самбурская выступила в красном бархатном макси-платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Актриса также надела серьги с зелеными камнями, колье и очки в черной оправе. Образ певицы дополнил парик со светлыми волосами. Знаменитости сделали макияж с угольно-черными стрелками и алой помадой.

