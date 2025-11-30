Тренды маникюра для новогодней ночи

Каждый​‍​‌‍​‍‌ декабрь наступает время безумия, называемое – «новогодний маникюр мечты». Очень хочется нанести на ногти такую красоту, чтоб она сочеталась с праздничным нарядом и была практичной, чтобы дизайн выдержал приготовление оливье и покатушки на горках с ватрушки. ​‍​‌‍​‍‌

2026 год,​‍​‌‍​‍‌ который пройдет под знаком Огненной Лошади, обещает быть ярким и страстным. В моде теплые металлы, насыщенные красные оттенки и сияние во всех смыслах. Классический красный и глубокий бордовый остаются беспроигрышным выбором. Но не стоит забывать и об оттенках карамели, корицы и горького шоколада, которые ассоциируются с огнем и энергией лошади, отмечает автор канала «Москва».

Золото, бронза и шампань лидируют среди металликов. Их можно использовать как полноценное покрытие или деликатный акцент. Нюдовые и молочные базы создают эффект «тихой роскоши» и служат идеальным фоном для праздничных деталей.

Среди разных техник особенно круто смотрится жидкий хром: зеркальное покрытие в теплых тонах, типа шампанского, бронзы или розового золота. Эта красота держится на ногтях до двух недель. Кошачий глаз в бордовых тонах создает объемный блеск, как у драгоценного камня. А полупрозрачные jelly nails карамельного цвета делают образ юным и легким.

Для любителей скромного маникюра подойдут нюдовые покрытия с внутренним свечением, френч с золотой или красной линией, а также кофейный мрамор с золотыми прожилками.