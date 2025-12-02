Певица Рита Ора появилась на публике в платье с декольте до пупка

Певица Рита Ора появилась на публике в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Рита Ора посетила церемонию вручения премии Fashion Awards, которая прошла 1 декабря в Лондоне. Певица вышла на красную дорожку в сером макси-платье с декольте до пупка и разрезом спереди. Поп-исполнительница при этом не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу голубые туфли на каблуках. Знаменитости сделали гладкую прическу и макияж с черными стрелками, сияющими тенями и розовой помадой.

На прошлой неделе Рита Ора выступила на церемонии открытия горнолыжного курорта в Австрии. 35-летняя певица появилась на мероприятии в сером боди с капюшоном, черных колготках, кожаных сапогах на шнуровке и белых гольфах. Поп-исполнительница добавила к образу очки, массивные серьги и кольца. Артистка позировала перед камерами с распущенными волосами и макияжем с красной помадой.

До этого Рита Ора опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед камерой, прикрыв руками грудь. Певица была запечатлена в черных солнцезащитных очках, синих джинсах на средней посадке и остроносых туфлях. Поп-исполнительница позировала с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.