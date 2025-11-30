Возлюбленная актера Венсана Касселя снялась с лифе с цветами

Возлюбленная французского актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, прикрыла грудь цветами. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Нара Баптиста позировала перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.

Слухи об отношениях влюбленных появились еще в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.

В октябре Венсан Кассель и Нара Баптиста приехали в Париж на показ новой коллекции бренда Schiaparelli. Модель поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.

«Искусство в чистом виде», — оценила шоу знаменитость.

