Актрису Нину Добрев засняли в бикини на отдыхе

Голливудскую актрису Нину Добрев поймали папарацци в Мексике. Фото опубликованы на сайте Page Six.

36-летнюю Нину Добрев засняли в День благодарения, когда она проводила время вместе с друзьями. Голливудская актриса была запечатлена в полосатом бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость сфотографировали с собранными в пучок волосами и без косметики.

В сентябре Нина Добрев в книге журналистки Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя эпичной: устная история «Дневников вампира» рассказала, почему ушла из популярного сериала.

По словам актрисы, она покинула проект из-за неравной оплаты труда — ей платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру. При этом в ее контракте была указана одна роль — Елены, а по факту Добрев играла и двойника своей героини, Кэтрин.

«Мне приходилось проводить на съемочной площадке в два раза больше времени, мне приходилось запоминать в два раза больше реплик. Я хотела сыграть Кэтрин, но я хотела получать за это справедливое вознаграждение, и я хотела быть равной мальчишкам», — поделилась она.

В конце концов ей немного увеличили гонорар, но денег было все равно меньше, чем у актеров.

Ранее возлюбленная Джейсона Стетхэма выложила видео в красном белье.