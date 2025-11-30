Новогодний макияж 2026: сияйте ярче праздничных огней

Вы уже купили себе наряды на Новый год? Или только присматриваетесь к определенному платью или костюму? А может вообще решили отмечать в загородном доме, у камина, в пижаме? В последнем случае макияж, скорее всего не понадобится, а вот в любых других — непременно. Мы поговорили с визажистом Евгенией Комаровой и выяснили, какой make up будет в фаворе в новогоднюю ночь! Спойлер: есть где разгуляться, несмотря на ваши предпочтения.

2026 год — год Красной Огненной Лошади. Поэтому макияж должен быть ярким, дерзким, энергичным и запоминающимся. Никакого полупрозрачного блеска для губ или бежевых теней для глаз. Вашим девизом должно стать «Все или ничего!».

Нетипичные smokyeyes цвета бордо

Красная Огненная Лошадь будет рада любым оттенкам красного в новогоднюю ночь. Поэтому забываем про классические черные смоки и используем благородный бордовый. Чтобы добавить нотку праздника, дополняем его блестками. И лошадку уважили, и блестим, как новогодняя елка, и глаза выделили ярко.

«Используйте для макияжа тени бордового, винного или сливового оттенка. Нанесите их на веки и начинайте растушевать по всему подвижному веку и чуть выше складки. У smoky eyes нет никаких границ, поэтому растушевывайте все хорошенько. Чтобы добавить макияжу немного объема, нанесите в центр века более светлый оттенок бордо. И да, обычно мы, визажисты говорим, что выделять нужно что-то одно: глаза или губы. Но не в этом случае. Бордовые смоки отлично гармонируют с бордовыми губами», — говорит эксперт.

Идеальные стрелки выразительного цвета

Если вы не выходите из дома без стрелок и вообще считаете их вехой в макияже, у нас для вас просто замечательные новости! В новогоднем макияже им выделили отдельное место. Только вместо черной или коричневой подводки отдайте предпочтение ярким оттенкам. Отлично подойдут красные, синие, изумрудные, сапфировые, розовые, оранжевые и любые другие яркие цвета.

«Стрелки могут быть обычными, двойными, легким изгибом, металлизированные. В общем, любые, какие только пожелаете. Главное — они должны быть нарисованы идеально. Самый простой способ нарисовать безупречную стрелку — сначала наметить ее кончик точкой и провести диагональную линию, являющуюся продолжением нижнего века. Затем соединить эту линию с серединой верхнего века, получив четкий контур. Лишь после этого заполнить форму и сделать линию насыщенной. Ну или посмотрите туториалы в Интернете: видео и лайфхаков полным-полно», — советует Евгения.

Пу-буп-пи-ду!

Или… голливудская классика! Представьте себя героиней старого голливудского кино и создайте такой образ для новогодней ночи. Уверяем, комплименты будете собирать от всех. Голливудская классика в макияже не выходит из трендов вот уже много лет. И главный герой в мейке — красная помада.

«Рекомендую начинать макияж с глаз. Тени могут быть любого оттенка, но особенно роскошно смотрятся золотые. Они прекрасно сочетаются с красной помадой и ассоциируются с гламуром. Также можно взять тени с влажным сиянием или сделать классические стрелки. Что касается красной помады, то ее оттенок нужно выбирать индивидуально, под свой подтон кожи. Для холодного подтона хорошо подходят красные с синеватым отливом (малина, вишня), для теплого — с оражевым подтоном (алые, коралловые). Наносить помаду нужно на идеально подготовленные и гладкие губы. Лучше всего использовать кисточку и не забудьте про карандаш в тон помады, чтобы она не убегала», — отмечает визажист.

3D макияж

Ну, наконец-то! Красная Огненная Лошадь любезно разрешила приклеивать к лицу декор, создавая макияж в технике 3D. Причем приклеивать можно все, что душе угодно уместно в конкретном образе. Бусины, стразы, пайетки, крылья, перья — вы ничем не ограничены.

«Моя персональная рекомендация: прикрепите пару мелких страз в уголки глаз или вдоль линии стрелки. Так и образ не перегрузится, и выглядит макияж празднично. Также здесь важно подобрать качественный клей, чтобы декор не отвалился в самый неподходящий момент. И обязательно протестируйте клей на безобидном участке кожи, отследите реакцию на него. Если не появились покраснения или раздражения, можете использовать для лица», — предупреждает Евгения.

Губы в технике омбре

Суть приема в том, что более насыщенный оттенок наносится в центр — винный, ягодный, гранатовый или коралловый. По направлению к краям помада плавно растворяется в полупрозрачный тон. Подобный переход визуально увеличивает губы, делает их мягче и объемнее.

«Лучше всего для техники омбре подходят кремовые и муссовые текстуры: они легко поддаются растушевке, дают мягкий градиент и позволяют усилить эффект тонким слоем прозрачного блеска. Для стойкости достаточно слегка припудрить губы или нанести тончайший слой тонального средства. Макияж глаз же может быть совершенно любым. Но не забудьте хорошо поработать с тоном кожи», — говорит эксперт.

Barbie-макияж

Образ строится вокруг розовой палитры. Легкий румянец пудровых тонов, полупрозрачный тинт или влажный блеск на губах и удлиненные ресницы создают эффект юности и естественного гламура. Все, как Барби прописала!

«На веки наносят пастельные розовые или кремовые тени с деликатным сатиновым сиянием, иногда добавляя розовый шиммер, который делает взгляд выразительнее. Если хочется больше драматичности, растушуйте розовый шиммер в мягкую дымку, на центр века нанесите более светлый оттенок теней — так глаза визуально становятся крупнее. На губы достаточно нанести розовый или нюдовый блеск для губ. Важно, чтобы кожа была ровной сияющий: вместо плотного тональника используйте легкий флюид или ВВ-крем, хайлайтер используйте точечно, подчеркивая высокие точки лица (скулы, спинку носа, лоб)», — отмечает Евгения.

Блесток всем!

Макияж с блестками остается главным символом новогоднего сияния. В 2026 году будет особенно актуально серебро — универсальный оттенок, который подходит абсолютно всем и делает образ праздничным без лишних усилий. Его можно использовать на веках, в уголках глаз или даже на скулах, но эффект будет наиболее выразительным, если выбрать 1—2 зоны и сделать их акцентными.