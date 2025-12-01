Три ошибки в макияже, которые старят после 50 лет

С‍‌ возрастом у женщин после 50 часто возникает одна досадная проблема: если в более молодом возрасте макияж делал лицо красивым и свежим, то сейчас он зачастую придает ему усталый и даже болезненный вид. Автор канала «Эликсир жизни» рассказывает о трех ошибках, которые стоит избегать, чтобы не состариться раньше времени.

© ГлагоL

Первая ошибка — это слишком плотный тональный крем. Он, конечно, отлично скрывает несовершенства кожи, но, увы, и подчеркивает морщины, забиваясь в них. Выход — легкая сияющая тональная основа или вовсе минеральная пудра, которая придаст лицу легкое свечение, а консилер используйте точечно и только на участках кожи, которые нуждаются в маскировке.

Вторая ошибка — это темные стрелки и тени, нанесенные под нижние ресницы. Такой макияж визуально опускает и утяжеляет веки, а морщинки под глазами становятся заметнее. Если без стрелок жить не можете, замените привычный черный карандаш на насыщенный коричневый. Тени наносите только на верхнее веко и как можно светлее. Обязательно используйте хайлайтер во внутренних уголках глаз.

Третья ошибка — темная матовая помада, нанесенная без контура. Такое покрытие визуально уменьшает губы, а складочки вокруг становятся еще заметнее. Если выбираете темные оттенки, пользуйтесь увлажняющими кремовыми помадами и обязательно подводите губы карандашом.