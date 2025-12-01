Кайли Дженнер снялась в наряде с глубоким декольте

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало в полный рост, надев черную облегающую юбку и прозрачный топ с бантом. При этом последний имел глубокое декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Кроме того, звезда надела туфли на каблуках, держа под рукой клатч. Образ завершили укладка и макияж.

Ранее Дженнер опубликовала фото в топе с глубоким декольте. Знаменитость снялась, сидя на шезлонге, в черном костюме, состоящем из топа с глубоким декольте и облегающего низа.