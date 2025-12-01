Почему накладные ногти снова становятся популярными

Цены на маникюр в столице выросли аж на 30 процентов. Тем временем в мире растет тенденция на накладные ногти. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

По информации в сети, стоимость комплексного ухода за ногтями, куда входит маникюр и педикюр, составляет примерно от 8 до 12 тысяч рублей. Такие цены, конечно, встречаются не в каждом салоне. В среднем маникюр в парикмахерской «у дома» обходится девушкам в две с половиной тысячи рублей, педикюр в четыре.

Как мастер я вижу, что подорожание маникюра и педикюра — это не «жадность салонов», а сумма факторов. Выросла себестоимость: часть качественных импортных материалов ушла, остальные подорожали, плюс мастера переходят на более безопасные составы, а это дороже, — объясняет мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова. — А еще из-за маркетплейсов закрылась часть офлайн-магазинов, и цены диктуют крупные игроки. Плюс общая инфляция.

А что делать девушкам, по чьему карману ударяет новое ценообразование? Переходить на накладные ногти! Тем более в мире это тренд. Так, по данным Google Trends, поисковые запросы на накладные ногти выросли до исторических максимумов. Вырос и спрос на многоразовые наборы накладных коготочков. Такие ногти изготавливают на заказ (можно выбрать форму, длину, дизайн) и отправляют клиенткам.

В Европе растет спрос на «быстрый» вариант маникюра. У нас большого бума я не жду, — размышляет мастер. — Но свой сегмент у накладных ногтей в Москве будет — уже сейчас есть клиенты, которые заказывают наборы у мастеров.

Большую роль в мировом тренде на накладные ногти играет и плохо развитая культура маникюра. В Европе, к примеру, многие перешли на накладные ногти «от безвыходности». Они просто дешевле и красивее чем то, что можно получить у местных мастеров. В России проблем с ногтевым сервисом нет. Поэтому тренд на накладные пластины, вероятнее всего, ностальгия по девяностым и нулевым годам. А вот молодые люди, которые открыли для себя накладные ногти как что-то инновационное, вероятно, просто «изобрели велосипед». Кстати, стоимость набора накладок на маркетплейсах начинается от 150 рублей. Индивидуальные наборы от мастера обойдутся примерно в 900 рублей.

Девушкам, что хотят попробовать носить накладные пластины мастера, советуют крепить их не на клей, а на силиконовые вкладки.

Клей же сушит ноготь, может раздражать кожу, а экономия получается спорная — качественные наборы стоят недешево, менять их нужно часто, — добавила Валерия Котова.

Анна Ампилова, технолог, инструктор по педикюру:

Даже с учетом тренда на накладные ногти мастера не останутся без работы. Часто состав клея, на который девушки прикрепляют себе пластины, сомнительный. Скорее всего, после снятия такой красоты дамы столкнутся с белыми полосками, слоящимся или разрыхленным ногтем. А после все равно вернутся к квалифицированным мастерам.

