Известная актриса сфотографировалась топлес

Известная американская актриса и певица, солистка электронного дуэта Boomkat Тэрин Мэннинг снялась в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» разместила снимок, на котором предстала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь.

© Соцсети

При этом она продемонстрировала татуировки на руках. В то же время звезда завила светлые волосы в локоны и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В январе в сети испугались за здоровье известной актрисы из-за фото с царапинами на руках. Тэрин Мэннинг сидела на крышке багажника серебристого автомобиля в белом наряде, который включал в себя кофту на молнии, спортивные брюки, кеды и футболку с названием панк-группы Suicidal Tendencies («Суицидальные наклонности»).