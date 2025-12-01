2026 год по восточному календарю - год Огненной лошади. Стилист Мария Сатлейкина в интервью радио Sputnik рассказала о нарядах, в которых рекомендуется провести грядущую новогоднюю ночь.

«Один из основных трендов - кожаные пиджаки и костюмы с выраженными плечами, кружево и полупрозрачность, юбки и тренчи. Еще с лета тянется тренд «горошек» с яркими сочетаниями цветов и неожиданными пропорциями. Актуальна обувь выше колена и аксессуары, например, крупные ремни», - отметила она.

Стоит присмотреться к коричневым и карамельным оттенкам, а также к оттенкам металлика, глубокому синему и индиго. Такие цвета, по словам стилиста Сатлейкиной, идеальны для выбора платьев, костюмов, бархата и атласа. Кроме того, актуальными являются изумрудный, хвойный, зеленый и глубокий зеленый, вишневый и бордовый. Наряды с неоновыми оттенками лучше не выбирать, так как это выбивается из природной символики лошади.