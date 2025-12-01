«Люди их ненавидят». Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряды матери

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст высмеяла наряды матери для Met Gala фразой «люди их ненавидят». На соответствующий эпизод в реалити-шоу The Kardashians обратило внимание издание Page Six.

© Lenta.ru

Новый выпуск программы был посвящен подготовке семьи Кардашьян-Дженнер к предстоящему балу в Метрополитен-музее. 12-летняя наследница знаменитостей зашла в комнату своей матери с букетом.

«О боже! Где ты это взяла? Знаешь что? Это сделало мой день. Так, но теперь тебе придется уйти», — отреагировала Кардашьян.

Норт, в свою очередь, не захотела покидать комнату матери, несмотря на то, что она была занята подготовкой к событию.

«Да что может случиться, если я уйду? Людям вновь не понравятся твои наряды? Они и так каждый год их критикуют», — с иронией заявила девочка.

В октябре Норт Уэст выложила фото с татуировками и пирсингом накануне 45-летия матери.