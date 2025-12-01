Дочь Пескова выложила фото в платье с глубоким декольте

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета снялась в платье с глубоким декольте на фоне слухов о беременности. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Елизавета Пескова предстала перед камерой в красном макси-платье с откровенным декольте, которое дополнила золотой сумкой Hermes, серьгами, браслетами и босоножками. Дочь пресс-секретаря президента России собрала волосы в низкий хвост и сделала макияж в естественном стиле.

В конце августа Елизавета Пескова поделилась в Instagram фотографиями, сделанными во время отдыха в Турции. Журналисты обратили внимание, что дочь пресс-секретаря президента России на снимках либо стоит спиной к камере, либо скрывает живот. Интернет-пользователи предположили, что Елизавета Пескова и ее супруг Даниил Ромашов, за которого она, как сообщала пресса, вышла замуж в прошлом году, станут родителями.

У Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной есть сын Николай, а от второй супруги Солоцинской трое детей: помимо Елизаветы, они воспитали Михаила и Даниила. В 2015 году пресс-секретарь президента России официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара растит общую дочь Надежду.