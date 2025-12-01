Экс-жена российского миллиардера пришла на гонки в корсете

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, появилась на Формуле-1 в корсете. Звезда разметила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Елена Перминова пришла на гонки в черном корсете, который сочетала с темно-зелеными брюками-карго и солнцезащитными очками. Модель также надела серьги. Манекенщица уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле.

Накануне Елена Перминова вышла на публику в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Модель также добавила к образу массивные кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом с экс-женой Александра Лебедева стояла «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в шоколадном макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте до пупка. Модель добавила к наряду серьги, золотые кольца, массивные браслеты и туфли. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.