Билли Айлиш отказалась от привычного стиля оверсайз

Билли Айлиш является одной из самых ярких сторонниц оверсайз моды. И на концертах, и в повседневной жизни певица предстает в бесформенных майках и кофтах и в свободных брюках.

Однако на днях артистка отказалась от мешковатой одежды. Впрочем, в этом была необходимость — Билли облачилась в костюм для верховой езды. Айлиш запечатлели в обтягивающих темно-синих джинсах, длинных сапогах по колено и черной кофте.

Свои длинные волосы исполнительница собрала в хвост. На лице певицы практически не было макияжа.

Пользователям Сети такой аутфит Билли понравился больше, чем ее привычные бесформенные балахоны.