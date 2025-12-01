Билли Айлиш отказалась от привычного стиля оверсайз

Билли Айлиш отказалась от привычного оверсайз стиля
Билли Айлиш является одной из самых ярких сторонниц оверсайз моды. И на концертах, и в повседневной жизни певица предстает в бесформенных майках и кофтах и в свободных брюках.
Однако на днях артистка отказалась от мешковатой одежды. Впрочем, в этом была необходимость — Билли облачилась в костюм для верховой езды. Айлиш запечатлели в обтягивающих темно-синих джинсах, длинных сапогах по колено и черной кофте.
Свои длинные волосы исполнительница собрала в хвост. На лице певицы практически не было макияжа.
Пользователям Сети такой аутфит Билли понравился больше, чем ее привычные бесформенные балахоны.
«Она действительно выглядит лучше в таком виде, чем в обычной мешковатой одежде, которую всегда носит», «Намного лучше по сравнению с обычными дизайнерскими тряпками, в которых ее фотографируют», «Она вроде как должна выглядеть дерзко в своей мешковатой одежде, но она в ней выглядит толстой», — высказались пользователи.