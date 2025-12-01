Визажист объяснил, как сделать макияж для образа с очками

При создании макияжа важно учитывать наличие очков, поскольку они создают дополнительную архитектуру вокруг глаз и создают дополнительные тени. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и визажный эксперт Валерия Ромашина.

© Газета.Ru

«Оправа — это рамка, которая задает тон всей композиции лица. Если она контрастная, макияж должен поддерживать этот ритм. Если мягкая и прозрачная — взгляд требует тонких дымчатых решений. Игнорировать оправу — значит игнорировать половину визуального воздействия», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, для создания гармоничного образа важно следить и за тем, чтобы очки подходили бровям. Для яркой оправы лучше подойдут мягкие брови, для мягкой оправы — акцентные, заключила Ромашина.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что корейский тренд на минимализм в косметике под названием skin-streaming набирает популярность в России. По ее словам, корейские производители делают акцент на мультифункциональных формулах: один продукт решает сразу несколько задач.

Андронова рассказала, что, согласно тренду, в уходе должны быть: мягкое очищение, один актив (например, ниацинамид, витамин C, ретинол или пептиды), базовый увлажняющий крем и SPF.