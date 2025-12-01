Макияж после 50: что делать с ресницами, чтобы не состарить взгляд

Тушь для ресниц после 50 лет используется не так часто, как в молодости, однако она способна добавить несколько лишних лет, если не уметь правильно ее наносить. Автор канала «О макияже СмиКорина» пишет о трех советах, как продолжать ее использовать, не подчеркивая возраст.

Первой ошибкой можно считать интенсивное подкручивание ресниц, если верхнее веко немного вывернуто с возрастом. Это приводит к тому, что видна слизистая, и взгляд становится старше. Чтобы этого избежать, можно карандашом или сурьмой затемнить открывшийся участок.

Второй проблемой становится акцент на нижних ресницах. Если хочется подкрасить их, то обязательно нужно оформить и верхние: либо тушь сверху наносить немного гуще, либо использовать для низа, к примеру, темно-коричневый или серый оттенок, а для верха — черный.

Третьей ошибкой станет ситуация, когда ресницы у внешних уголков глаз резко обрываются. Они должны быть длинными и мягко обрамлять глаз. Если там редкие волоски, можно использовать тени, чтобы создать эффект «целостности».

Если тушь все время оставляет след на верхнем веке, то можно попробовать после ее нанесения покрывать ресницы прозрачным гелем для бровей. Он поможет зафиксировать макияж без лишнего ‍утяжеления.