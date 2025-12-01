«Ангел» Victoria's Secret снялась в микроплатье на диване

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин показала фигуру в микроплатье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Барбара Палвин стала героиней нового выпуска журнала M de Milenio. На одной из обложек 32-летняя модель предстала в желтом микроплатье в бельевом стиле с кружевом, черных колготках и бордовых атласных туфлях. Манекенщице сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с коричневыми тенями. Знаменитость позировала, сидя на кожаном диване.

В октябре Барбара Палвин опубликовала фото, где позировала перед камерой в белом кожаном комплекте, который состоял из топа с металлической вставкой и экстремально короткой юбки. Модель также надела серебристый чокер. Манекенщице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой.

В конце августа Барбара Палвин посетила открытие Венецианского кинофестиваля. Она предпочла для выхода «голое» черное платье-бюстье с облегающим лифом, асимметричным кроем, кружевными деталями и разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки с леопардовым принтом на низком каблуке. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.