Модель Алеся Кафельникова снялась в сияющем платье с разрезами

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, снялась в сияющем платье. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Алеся Кафельникова вышла на публику в платье с разрезами по бокам, которое было украшено серебристыми стразами. Модель позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Манекенщица была запечатлена на закрытом мероприятии, организованном ливанским брендом Monot.

В октябре Алеся Кафельникова приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood, который состоялся в Париже. Модель появилась на публике в платье с полупрозрачном верхом и объемной юбкой. Образ манекенщицы дополнили массивное колье и босоножки на каблуках. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Алеся Кафельникова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом комбинезоне с шортами и декольте. Модель также надела высокие носки в тон и кроссовки. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова была запечатлена с распущенными волосами на корте.