Сидни Суини пришла на День благодарения в откровенном боди

Звезда сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини в откровенном боди организовала День благодарения в стиле «Шрека». Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Сидни Суини выбрала костюм дракона, надев красное боди с глубоким декольте, черные колготки, гетры и туфли на каблуках. Актриса добавила к образу ободок с ушами и серьги. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. На одном из фото знаменитость закинула ногу на картонную фигуру Шрека.

© Соцсети

© Соцсети

В начале ноября Сидни Суини заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала:

«Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».

На прошлой неделе папарацци засняли 28-летнюю Сидни Суини в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним возлюбленным Скутером Брауном.