Культовую вещь Жаклин Кеннеди продадут на аукционе

Пальто из гардероба супруги экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин продадут на аукционе за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о культовой вещи фиолетового цвета, в которой Кеннеди была одета 8 ноября 1960 года, когда ее супруга избрали президента США. Ожидается, что стоимость лота будет варьироваться как минимум от 6 до 8 тысяч долларов (от 466 до 621 тысячи рублей).

Отмечается, что торги аукционного дома Sotheby's завершатся 15 декабря в Нью-Йорке.

В августе 2023 года дом детства Жаклин Кеннеди купил дизайнер Том Форд.