Невестка Валерии сфотографировалась в одном белье

Невестка певицы Валерии снялась в белье, раскрыв свой вес. Блогер Лиана Шульгина призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что после вторых родов дала себе больше времени на восстановление.

© Соцсети

«С 60 кг до 51 кг. Неплохой результат. Мне нравится сейчас моя фигура, но это не то, что я хочу. После родов еще не пришла в идеальную форму, последние месяцы совсем расслабилась, нужно поднажать», — поделилась знаменитость, отметив, что ее рост 163 сантиметра.

Бизнесвумен состоит в браке с младшим сыном артистки Арсением Шульгиным. Пара поженилась 28 августа 2020 года, а 1 января 2021 года у них родилась девочка Селин. В ноябре 2024 года супруги объявили о скором пополнении в семье, и 23 апреля 2025 года у Шульгиных появился мальчик Мирон.

Блогер отмечала, что после рождения первенца за несколько месяцев похудела до 43 килограммов. Однако она не решилась повторять этот опыт. По словам Шульгиной, она добилась таких результатов ценой здоровья, соблюдая жесткие диеты и усиленно тренируясь. Знаменитость призналась, что постоянно ощущала нехватку сил, периодически теряла сознание и «не расставалась» с тонометром. Невестка Валерии сделала выводы и не повторяет своих ошибок.