Певица Рианна опубликовала фото в лифе в бикини с детьми

Певица и бизнесвумен Рианна в купальнике снялась с детьми от возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рианна показала кадры, сделанные на Барбадосе. На одном из фото Рианна была запечатлена вместе с сыновьями на фоне виллы. Певица предстала перед камерой в красном лифе бикини, черных шортах и золотой цепочке. Бизнесвумен стояла с распущенными волосами и без косметики.

В ноябре Рианна и A$AP Rocky стали гостями премии CFDA Fashion Awards. Певица появилась на красной дорожке в черной водолазке, плаще и белых брюках со складками. Поп-исполнительница добавила к образу кожаные туфли, кольцо и массивные серьги. A$AP Rocky предпочел желтый джемпер, черный пиджак, брюки и белые туфли с черным мысом. На одном из кадров рэпер целовал свою возлюбленную в щеку.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица выложила фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. У знаменитости также есть сыновья RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.