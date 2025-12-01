Киркоров подарил дочери кеды за 122 тысячи рублей

Певец Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории на 14-летие роскошную обувь. На соответствующие кадры, размещенные в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

58-летний артист преподнес наследнице розовые кеды-пудели Adidas, цена на которые составляет 122 тысячи рублей. Данный подарок сопровождался тортом со свечами и хлопушками. При этом исполнитель подчеркнул, что основной сюрприз задерживается.

В сентябре Филипп Киркоров купил российский автомобиль по цене от 25 миллионов рублей. На презентации клипа исполнителей MARGO и Lil Pump на песню Kukareku журналисты поздравили Киркорова с покупкой машины «как у президента».