Полосатый рейс: как вписать этот принт в зимний гардероб

Полосатый принт — один из тех редких модных долгожителей, который не устаревает ни при каких погодных условиях и не зависит от горячих трендов. Зимой он работает особенно хорошо: добавляет графичности, вытягивает силуэт, задает ритм образу и спасает даже самый простой базовый комплект. Стилист Алина Лобанова рассказала практичных ежедневных вариантах на холодный сезон.

Полосатый свитер и однотонный низ

Зимний фаворит, который вытягивает силуэт и добавляет образу французской небрежности.

«Сочетайте объемные полосатые свитеры с прямыми брюками, плотными джинсами или юбкой-карандаш из шерсти. Контрастные полоски отлично уравновешивают монохром, а плотная вязка визуально успокаивает принт, делает его не таким жестким по графике», — объясняет эксперт.

Полосатый топ как базовый слой

Это самый удобный способ носить полоску зимой, не утяжеляя образ. Надевайте тонкую водолазку под жакет, кожаную куртку, удлиненное пальто или даже под платье без рукавов или с вариантом ¾. Узкая полоска создает аккуратный ритм, не спорит с верхом и добавляет динамики. Такой прием делает любой образ модным и интересным.

Полосатое пальто или пуховик как смелый акцент

Зимой, когда большинство людей носят практичные и немаркие черные и серые пуховиках, полосатый верх становится модным заявлением, так что вы моментально выделяетесь из толпы. Пальто в широкую вертикальную полоску визуально вытягивает силуэт и делает образ структурным, а пуховик с тонкой графичной полосой добавляет спортивного шика.

«Чтобы не перегрузить комплект, сочетайте такой верх с однотонным низом и простой обувью — тогда полоска будет работать как полноценный стильный акцент», — советует стилист.

Полоска в аксессуарах

Если не хочется добавлять принт в одежду, есть простой путь — выбрать полосатый шарф, снуд или вязаную шапку. Такой акцент оживляет даже самые минималистичные пуховик или пальто и помогает структурировать образ. Важно держать остальной комплект нейтральным — полосатый аксессуар должен быть звездой, но не вызывать визуальный шум.

Полосатые платья и трикотажные комплекты

Зимой полосатые платья средней длины из плотного трикотажа выглядят особенно выигрышно: эффектно, но не вычурно. Носите их с высокими сапогами или брутальными ботинками, дубленкой или длинным шерстяным пальто. Трикотажные комплекты с полоской — еще один способ вписать принт в зимний гардероб: удобно, тепло и в меру графично. Лучше выбирать мягкую палитру — крем, графит, пепельный синий.