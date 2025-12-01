«Ногти после пожара?» Неудачный маникюр девушки обругали в Сети

Неудачный маникюр пользовательницы сети Эдейн О'Коннелл оценили в сети словами «ногти после пожара?». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала фото ногтей, окрашенных в розовый цвет, с белыми полосами на свободных краях. При этом пластины были изогнуты и покрыты вмятинами, а один из пальцев оказался поранен.

Автор ролика рассказала, что обратилась в салон в Лос-Анджелесе с просьбой сделать ей французский маникюр. Результатом она осталась недовольна, но поблагодарила мастера и заплатила за работу.

«Вы когда-нибудь видели лучшее изображение того, как рушится чья-то жизнь, или как ногти отражают то, на что похожа жизнь прямо сейчас?» — при этом отметила О'Коннелл.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «

Не ожидала, что это будет так плохо», «Это твои ногти после пожара в доме?», «Почему они тают?», «Кто их сделал? Пикассо?», «Это маникюр от Сальвадора Дали?», «Я отстранилась в ужасе от телефона», — заявили юзеры.

В сентябре мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов.