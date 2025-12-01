Почему зимой нельзя наносить крем прямо перед выходом на улицу?

Зимой кожа страдает от резких температурных перепадов, сухого воздуха в помещениях и морозного ветра. Если за ней правильно не ухаживать, можно столкнуться со стянутостью, жжением и шелушением. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, как помочь коже оставаться здоровой в холодный сезон.

© Вести Подмосковья

База зимнего ухода - плотные текстуры, масла, восстанавливающие компоненты, не травмирующее очищение. Плотные кремы дольше удерживают влагу и формируют защитную пленку. Сначала нужно провести успокаивающее очищение с минимумом спиртов и без гелей с жесткими ПАВ, нанести плотное уходовое средство с восстанавливающим комплексом, а сверху создать легкий минеральный слой в качестве ветрозащиты.

К рабочим компонентам зимнего ухода относятся церамиды, восстанавливающие липидный барьер, ниацинамиды для снижения раздражения, пантенол для скорейшего восстановления, масла ши/малины/жожоба/авокадо, гиалуроновая кислота в сочетании с плотными текстурами. Крем должен впитаться минимум за 20-30 минут до выхода на улицу. Сразу после нанесения крема на мороз лучше не выходить, так как компоненты могут замерзнуть на воздухе и усилить испарение влаги.