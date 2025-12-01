«Травмирующий опыт». Девушка показала внешность после неудачной стрижки

Пользовательница Кеми Шайенн из Великобритании показала внешность после неудачной стрижки, сопроводив пост фразой «самый травмирующий опыт». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка предстала перед камерой в белой шубе с черно-коричневыми пятнами. Вначале она продемонстрировала уложенное волнами каре, а затем новую прическу. Парикмахер сделал ей чрезмерно укороченный боб, подстриженный выше линии роста волос, и подбрил шею.

«Это мой самый травмирующий опыт с волосами», — посетовала британка.

Ролик набрал 5,8 миллиона просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях.

«Зачем они побрили тебе затылок?», «Похожа на печенье-гриб Choco Boy», «Как Вектор из "Гадкого я"», «Тебе следует подать в суд», — сочувствовали юзеры.

В сентябре сообщалось, что в сети увидели новую стрижку пользовательницы Кэти Дал и посоветовали ей судиться с парикмахером.