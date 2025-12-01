Невестка Валерии раскрыла вес после родов на фото в нижнем белье

Невестка российской эстрадной певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, после родов раскрыла вес на фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя родственница артистки разместила снимок в кремовом кружевном нижнем белье. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

«С 60 кг до 51 кг. Неплохой результат. Мне нравится сейчас моя фигура, но это не то, что я хочу. После родов еще не пришла в идеальную форму, последние месяцы совсем расслабилась, нужно поднажать», — рассказала она.

В мае 2024 года певица Валерия раскрыла отношение к откровенным фото своей невестки. Артистка встала на защиту супруги сына и отметила, что ее наряды периодически также вызывают возмущение.