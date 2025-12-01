42-летняя звезда «Универа» снялась в оголяющем тело платье

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась в черном платье на тонких бретелях, которое оголило ее тело. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру. В то же время она распустила светлые волосы.

В ноябре звезда «Универа» показала откровенное фото в купальнике. Наталья Рудова позировала, стоя в бассейне с прозрачными стенами под открытым небом.