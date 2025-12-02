Как исправить последствия неудачной пластики

Москвичке повредили нерв при подтяжке подбородка, теперь из-за асимметрии лица девушка не может принимать пищу. Можно ли исправить ситуацию и почему это происходит при таких видах пластических операций — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно

35-летняя Марта сделала в августе липосакцию нижней трети лица в столичной клинике за 70 тысяч рублей. На следующий день у пациентки пошла кровь, но врач заявила, что это нормальная реакция организма после операции. Спустя две недели у девушки начали отваливаться куски кожи, а подбородок перекосило. Медик снова сказала, что это стандартная ситуация.

Через некоторое время она обратилась к неврологу, который подтвердил поражение лицевого нерва. Лицо девушки может не восстановиться. Сейчас Марта не может нормально есть, потому что еда выпадает изо рта. Врач отказалась возвращать деньги за операцию, и пострадавшая обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело. В свою очередь врач подала на нее заявление, обвинив в вымогательстве.

Почему произошло поражение лицевого нерва

Как рассказала врач-косметолог, дерматолог, невролог, аккредитованный хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина, односторонний парез лицевого нерва при подтяжке может происходить из‑за травмы ветвей лицевого нерва или ишемии вследствие непреднамеренной, случайной компрессии или сдавливания сосудисто-нервного пучка.

У пациентки было послеоперационное кровотечение. Оно могло усугубить ишемию и далее вызвать некроз ткани, что в конечном итоге привело к асимметрии лица, дермато- и подкожной деструкции, — сказала она.

Эксперт объяснила, что послеоперационный период всегда сопровождается отеками. Если регенерация недостаточная, то именно в первые недели есть риск некроза тканей, особенно в области нижней челюсти и подбородка. То есть это стандартные риски.

По ее словам, кровотечение в ранний послеоперационный период может приводить к образованию гематомы. Она может давить на нервы и сосуды, усиливая ишемию и нарушая перфузию тканей.

Это может быть связано с приемом антикоагулянтов, повышением артериального давления. Точную причину назвать сложно. И трудно винить только врача в произошедшем, потому что неизвестна вся ситуация. В моей практике как хирурга были случаи, когда пациент хотел на операцию, но его анализы были плохие и за него их сдавал другой человек. Такое тоже бывает, — говорит Мухина.

Частота травм лицевого нерва при пластической хирургии лица варьируется в зависимости от техники, опыта хирурга и анатомических особенностей. По статистике она составляет пять процентов, рассказала врач.

Лицевой нерв состоит из нескольких ветвей: глазодвигательной, нижней краевой и других. Их повреждение может приводить к асимметрии мимики, слюнотечению, затрудненному принятию пищи, так как возникает слабость мышц ротовой полости и жевательной мускулатуры.

В данной ситуации очень важно восстановить нерв. В качестве реабилитации подойдут иглоукалывание с микротоками, физиотерапия. Тогда будет возможна полная компенсация. Но на это нужно время, — считает собеседница «ВМ».

Также негативно могло подействовать воспаление в послеоперационном периоде, которое сопровождается выделением цитокинов и свободных радикалов, что усиливает повреждение тканей и задерживает регенерацию, объяснила эксперт.

Иногда причина в неправильной дистальной фиксации, что приводит к отслойке мягких тканей. В любом случае каждый хирург хочет, чтобы пациент вышел с операционного стола здоровым и красивым, но иногда действительно возможно повреждение в ходе операции лицевого нерва, так как ствол очень тонкий. Поэтому во избежание травм сосудов и нервов используют эндоскоп, — говорит она.

Врач добавила, что более безопасными альтернативами хирургической подтяжки подбородка являются:

нитевой лифтинг;

аппаратные методы сокращения кожного лоскута (игольчатый RF и лазер СО2).

