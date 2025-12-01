В сети обсудили новые фото Билли Айлиш в облегающей одежде

В сети обсудили новые фото американской певицы Билли Айлиш в облегающей одежде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

23-летнюю знаменитость запечатлели, когда она отправилась кататься на лошадях. Исполнительница предстала перед камерой в черном наряде, который подчеркивал ее фигуру. Комплект состоял из кофты с молнией и длинными рукавами и заправленных в высокие сапоги брюк. Также Айлиш уложила волосы в конский хвост.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Тело слизня», «Ей все еще нужно хорошо помыться», «Это "Оземпик"?», «Выглядит лучше, чем в своей обычной мешковатой одежде», «Выглядит потрясающе!», «От природы красива и не загоняет себя в рамки, как другие артистки», — поделились мнениями юзеры.

В октябре Билли Айлиш пожаловалась на свою грудь.