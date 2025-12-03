Экс-возлюбленная Тимати рассказала, как убрала пухлые щеки

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как убрала щеки.

«Я потеряла общую массу тела плюс подростковая припухлость с годами. Но все равно щеки вернутся, если я наберу вес сейчас. Но что-то пока потенциала на это не наблюдается», — написала модель.

Анастасия Решетова добавила, что для подтяжки контура лица нужно делать процедуры на аппарате Ultraformer.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала в августе в личном блоге, что переживала из-за своих зубов. По словам звезды, когда-то ей сказали, что они слишком крупного размера. После этого модель долгое время стеснялась улыбаться. Девушка отметила, что теперь она считает зубы «своей изюминкой».

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Анастасия Решетова родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.