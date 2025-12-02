Звезда сериала «Сплетница» снялась в кожаном бюстгальтере

Американская актриса, модель и лидер рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен снялась в откровенном виде для нидерландской версии журнала Numero. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографа Тайлера Патрика Кенни.

© Соцсети

32-летняя звезда сериала «Сплетница» предстала на размещенном кадре в штанах, оформленных низкой посадкой и серебристыми пайетками. Кроме того, она показала на камеру грудь в кожаном бюстгальтере-бандо. При этом в качестве украшений Момсен надела ожерелье в виде цепи, тонкие цепи с подвесками, браслеты и массивные кольца.

© Соцсети

© Соцсети

В то же время знаменитость продемонстрировала фигуру в кожаных трусах и косухе, которую она примерила на голое тело. К этому наряду она подобрала сапоги с высокими облегающими голенищами и цепи с двумя крестами.

В сентябре Тейлор Момсен раскрыла секрет идеального пресса. Тогда актриса призналась, что много тренируется и занимается боксом.