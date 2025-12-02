Нестареющие брови: как избежать четырех главных ошибок в макияже

Автор канала «О макияже СмиКорина» признается, что очень часто видит на улицах дам, которые просто обводят свои брови по контуру и закрашивают их внутри, что подчеркивает возраст. Существует несколько способов исправить ошибки макияжа, чтобы не прибавить себе пару лет.

Первая ошибка — не красить брови и делать при этом макияж глаз. С течением времени брови редеют, торчат отдельные волоски и это создает впечатление неопрятности. При этом легкий оттенок и укладка гелем придадут свежести.

Вторая ошибка — слепо следовать природной форме. Часто бывает так, что тело брови и хвостик оказываются одной длины. Чтобы исправить ситуацию, удлините основной участок, слегка продлив его у переносицы и подвинув излом ближе к вискам.

Третья — низко опущенные хвостики. Они, как правило, делают взгляд печальным и добавляют возраст. Так почему бы не приподнять их немного, выщипав пару миллиметров с нижней стороны и докрасив кончик выше?

Четвертая — акцент на асимметрию. С течением времени она проявляется все больше. Если одна бровь выше другой, подкрашивайте нижнюю линию именно у нее, а у более низкой — верхнюю часть.