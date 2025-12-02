Сиенна Миллер в «голом» платье объявила о третьей беременности

Актриса Сиенна Миллер в «голом» платье объявила о беременности. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летняя Сиенна Миллер и ее 28-летний бойфренд Оли Грин посетили церемонию вручения премии Fashion Awards. На мероприятии актриса рассказала, что станет матерью в третий раз. Артистка продемонстрировала округлившийся живот, надев белое прозрачное макси-платье. Знаменитость дополнила образ пушистыми туфлями.

В 2023 году Сиенна Миллер объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В январе прошлого года стало известно, что модель родила дочку.

У Сиенны Миллер также есть дочь Марлоу, которую она родила от артиста Тома Старриджема. Летом 2015 года звезды расстались.

До этого Сиенна Миллер стала гостьей премьеры фильма «Горизонты: Часть 2», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса позировала перед фотографами в белом прозрачном платье с цветочным принтом без бюстгальтера. Модель добавила к образу черные ботфорты на каблуках, золотой ремень, серьги и бриллиантовое кольцо. Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж.