Возлюбленная актера Касселя Нара снялась в бикини

Молодая девушка актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, снялась в купальнике. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Нара Баптиста позировала перед камерой в черном бикини на фоне спальни. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

На прошлой неделе Нара Баптиста опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.

Слухи об отношениях Венсана Касселя и Нары Баптисты возникли еще в 2023 году. Интернет-пользователи тогда раскритиковали французского актера за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако влюбленные не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что чувства актера скоро пройдут и он расстанется с Баптистой, однако этого не произошло. Пара периодически публикует в соцсетях романтические фото и выходит вместе в свет.