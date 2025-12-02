Солистка Artik & Asti вышла на публику в наряде стоимостью более миллиона рублей

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, вышла на публику в наряде стоимостью более миллиона рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

На размещенном снимке звезда была запечатлена в блузе с ярким принтом за 101,1 тысячи рублей и юбке за 81,3 тысячи рублей с многочисленными разрезами. Образ знаменитости дополнили наручные часы за миллион рублей. Общая цена наряда составила 1,2 миллиона рублей.

В апреле солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей. Исполнительница посетила премию телеканала «Муз-ТВ» в роскошных аксессуарах.